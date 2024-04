GROTTAZZOLINA Tutto in una notte. Un match a testa, ed epilogo alla “bella”: questo il sunto della serie di semifinale tra Yuasa e Consar, il medesimo presentato dalla parte bassa del tabellone dei playoff promozione, dove il fattore campo è stato parimenti rispettato ed ha sancito la parità dopo gara 1 e 2 tra Siena e Porto Viro. Grottazzolina, dopo essersi imposta nel confronto inaugurale, domenica a Ravenna ha dovuto lasciare il passo a Ravenna: tutto azzerato dunque, tutto rinviato all’incontro decisivo, che mette in palio la qualificazione alla finalissima degli spareggi per salire nel massimo campionato nazionale. Un intero territorio si sta mobilitando per l’occasione, un evento che vedrà Grottazzolina per una notte trasformarsi in capitale dello sport regionale.

Sold out

Nell’impianto di via Fonte San Pietro saranno infatti presenti le massime cariche civili e sportive marchigiane, a testimoniare il grande affetto che ruota attorno alla Cenerentola del volley maschile, il piccolo centro incantato della pallavolo che, sgomitando, vuole farsi spazio tra le grandi, le più grandi. Per poter vidimare il biglietto d’ingresso in SuperLega, la Yuasa deve innanzitutto riuscire nell’ardua impresa di battere un’autentica istituzione della pallavolo nazionale, quella Ravenna che può vantare ben 58 campionati di Serie A e che, per provare a tornare nella categoria regina, ha deciso di rafforzarsi proprio alle soglie dei playoff. A Grottazzolina c’è grande fermento, con il settore destinato al tifo organizzato che già poche ore dopo l’epilogo di Gara 2 in Romagna aveva letteralmente polverizzato i tagliandi a disposizione, chiedendo alla società di poterne predisporre di ulteriori allargando la zona a loro riservata. Biglietti in vendita sino al fischio d’inizio tramite il circuito Vivaticket, online e nei sei punti vendita ufficiali sparsi sul territorio: Tabaccheria B&B a Magliano di Tenna (via San Filippo 43); Marche Eventi a Servigliano (piazza Roma 1); Fermana Store a Fermo (viale Trieste 31); Amadeus Dischi a Porto San Giorgio (via Verdi 14); Aviorama a Porto San Giorgio (corso Garibaldi 153); Planetwin 365 a Porto Sant’Elpidio (via Camillo Benso di Cavour 158). Attivo anche il botteghino al PalaGrotta dalle 10 alle 13 e dalle ore 16 fino all’inizio della partita, che scatterà alle 20.30: la direzione di gara è affidata a Giuliano Venturi di Torino e Paolo Scotti di Cremona.