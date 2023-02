Coppa Italia: alle 20,45 il via a Carpegna Prosciutto-Varese, emozioni garantite

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 16:52





TORINO - Pronti, via. E' il giorno d'apertura della sempre avvincente rassegna chiamata Coppa Italia. Ci sono le big (l'esordio è alle 18 tra Olimpia Milano e Germani Brescia) e c'è anche la Victoria Libertas Pesaro che in serata alle 20,45 se la vedrà in una classica della pallacanestro italiana contro l'Openjobmetis Varese. Grande fiducia in casa biancorossa, tanta voglia di confermare le belle cose fatte vedere in campionato anche se l'ultima esibizione quella sul campo di Venezia non è stata affatto brillante.