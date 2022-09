Mondiali di ritmica, Sofia Raffaeli ragazza d'oro delle Marche: vince anche l'all-around ed è la ginnasta più forte del mondo

SOFIA - Impresa da leggenda della diciottenne chiaravallese Sofia Raffaeli ai Campionati Mondiali di ginnastica ritmica di Sofia. L'azzurra ha vinto la medaglia d'oro anche nell'All around (il concorso generale che compendia tutti gli attrezzi) con un punteggio di 133.250. Oro storico per la campionessa delle Fiamme Oro, prima italiana ad imporsi nel concorso generale individuale. La 18enne marchigiana, denominata 'Formica Atomica' aveva già trionfato nei giorni scorsi in ben tre finali di specialità (cerchio, palla, nastro), ed ora ha calato il poker nel concorso generale conquistando anche un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, che del resto era scontato, ma in ogni caso asdesso è matematicamente nel ricchissim,o carniere della giuovanissima campionesa di Chiaravalle, un'esplosiva ragazza di appena 152 cm di altezza e 37 kg di peso.

Il punteggio

Sofia ha vinto con il punteggio di 133,25, grazie a un'ultima prova impeccabile nell'esercizio con la palla, precedendo la tedesca Darja Varfolomeev, seconda con 132,45, e la bulgara Stiliana Nikolova, terza con 128,80.

I complimenti della Vezzali

«Non c'è 3 senza...4! Complimenti a Sofia # Raffaeli, la »formica atomica«, per un mondiale incredibile, dove ha frantumato tutti i record italiani. Sei nella storia: ti aspettano le olimpiadi e tantissime soddisfazioni, ne siamo certi!». Queste le parole di Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport ed ex campionessa della scherma su twitter dopo l'oro di Sofia Raffaeli ai Mondiali di ginnastica ritmica.