Duris illude l'Ascoli a Marassi contro la Samp. Kasami e De Luca ribaltano nella ripresa: delusione Picchio

GENOVA Non è finita finchè non è finita ma l’amara sconfitta a Marassi è una mazzata per i bianconeri che a nove giornata dalla fine del torneo sono terz’ultimi a sei punti dalla zona salvezza. Ancora una volta si scontano i marchiani errori sotto porta ma dopo un buon primo tempo, i bianconeri si sgonfiano come un palloncino forato. Quando anche stavolta l’allenatore avversario cambia tatticamente Castori va in confusione. Ma in realtà la squadra è in confusione da parecchio tempo. Non illuda la striscia positiva di quattro risultati utili perchè i punti sono stati solo quattro. Le concorrenti corrono, l’Ascoli passeggia o si ferma. Lo ha capito patron Pulcinelli che in queste ore sta valutando l’esonero di Castori per dare un’ultima scossa. Squadra che provvisoriamente potrebbe essere affidata al tecnico della Primavera Ledesma ma c’è anche chi lo difende.

Il tabellino

SAMPDORIA - ASCOLI 2-1

SAMPDORIA (3-5-2) Stankovic 6, Leoni 6 (dal 22’ st Depaoli 6), Ghilardi 6, Gonzalez 6, Stojanovic 6, Darboe 5 (dal 15’ st Esposito 6,5), Yepes 6, Kasami 7, Barreca 5,5, De Luca 7, Alvarez 5 (dal 36’ st Borini sv). All. Pirlo 6,5

ASCOLI (3-4-1-2) Vasquez 6, Mantovani 5,5, Bellusci 6,5 (dal 37’ st Vaisanen sv), Quaranta 5, Falzerano 5,5 (dal 37’ st Celia sv), Giovane 5, Valzania 5, Zedadka 6, Caligara 5,5 (dal 21’ st D’Uffizi 5), Rodriguez 5 (dal 28’ st Maiga Silvestri 5), Duris 6,5 (dal 21’ st Nestorowski 6). All. Castori 4,5

ARBITRO Dionisi di L’Aquila 6.

RETI 10’ pt Duris, 32’ st Kasami, 39’ st De Luca

NOTE Ammoniti: Quaranta, Stojanovic, De Luca, Vasquez, Valzania, Esposito.

Spettatori 23.148 per un incasso di 229.216 euro.