Live Salernitana-Empoli 2-4: Ranieri e un autogol per la rimonta

Salernitana ultima e con il nuovo allenatore in panchina: c'è Colantuono al posto dell'esonerato Castori per dare l'assalto all'Empoli che invece si trova a quota 9 punti ed è autore di un buon inizio di torneo.

Parte malissimo la Salernitana: neanche un quarto d'ora e i granata sono già sotto 3-0. Da horror. Pronti via e Bandinelli serve in verticale Pinamonti, mancino dolce dolce sull'uscita di Belec e pallone in rete. La Salernitana prova a reagire, trova anche il gol del pareggio con Simy ma l'arbitro annulla per un fuorigioco millimetrico. È lo sliding doors del match, perché un minuto dopo l'Empoli raddoppia con Cutrone che ritrova il gol in serie A dopo un paio di anni sull'imbucata di Haas. La Salernitana è in bambola e l'Empoli chiude il tris al 13’ con un'autorete di Strandberg. Prima della fine del primo tempo c'è spazio anche per il poker di Pinamonti, che firma la sua doppietta con un cucchiaio su calcio di rigore che fa infuriare Belec.

La ripresa comincia con tre cambi tra i granata e il gol della bandiera di Ranieri, ben assistito da Ribery per la sua prima volta in serie A. L'Arechi si scalda e la Salernitana raddoppia con un'autorete di Ismajli che devia nella propria porta il pallone respinto dal palo sul tiro di Kastanos.

Salernitana (3-4-1-2)

72 Belec; 13 Aya, 6 Strandberg, 4 Jaroszynski; 24 Kechrida, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos, 19 Ranieri; 7 Ribery; 25 Simy, 15 Gondo.

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Russo, , 8 Schiavone, 9 Bonazzoli, 11 Djuric, 21 Zortea, 22 Obi, 31 Gagliolo, 33 Delli Carri, 63 Vergani. All. Colantuono

Empoli (4-3-1-2)

13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 3 Marchizza; 32 Haas, 28 Ricci, 25 Bandinelli; 8 Henderson; 99 Pinamonti, 9 Cutrone.

A disposizione: 1 Ujkani, 5 Stulac, 7 Mancuso, 10 Bajrami, 11 Di Francesco, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 23 Asllani, 26 Tonelli, 27 Zurkovski, 42 Viti, 65 Parisi. All. Andreazzoli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

