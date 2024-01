GUBBIO Sempre più protagonista in Bundesliga 2. Un attaccante parla con i gol e se è giovane, come Nicolò Tresoldi, va pure meglio. Il ragazzo, classe 2004, con l’Hannover 96 ha segnato una doppietta sul campo dell’Elversberg nell'ultimo turno di campionato. Figlio di Emanuele Tresoldi, ex terzino sinistro del Gubbio con trascorsi in Serie A (ex allenatore tra le altre di Real Montecchio e Fabriano), Nicolò ha sbloccato il risultato all’8’ e nella ripresa al 14’ ha poi ripreso i padroni di casa che in paio di minuti avevano pareggiato e sorpassato l’Hannover.

Tresoldi junior si è lasciato un periodo particolare per la convocazione con l’Under 21 tedesca ma anche un problema di salute che l’ha tenuto fermo per svariate settimane. Il suo ritorno in squadra da titolare è coinciso con una prestazione di altissimo livello caratterizzata da un gol di testa e uno dopo un eccellente inserimento.

Figlio d'arte

Il ragazzo conta in questa stagione 4 gol e 3 assist in 14 presenze per 716 minuti giocati. Sono fortissime le attenzioni su di lui, che è sotto contratto fino al 2026: lo stanno seguendo l’Inter e il Fulham in Premier League. In Germania sta facendo un percorso di crescita e soddisfazioni cominciato nel 2017 quando si è trasferito con la famiglia da Gubbio alla Bassa Sassonia.

Quando può torna a Gubbio con il padre e la mamma Barbara, anche per rivedere la sorella Sofia che è rimasta a vivere nella vecchia casa e studia medicina all'università di Perugia. Proprio a Gubbio ha trascorsi gli ultimi giorni il padre Emanuele, che la doppietta di Nicolò se l'è vista davanti alla tv raccogliendo complimenti ovunque anche perché suo figlio sta spopolando ad Hannover, città di 530mila abitanti capitale del Land tedesco della Bassa Sassonia, dov'è diventato popolarissimo tra gli sportivi. Sui social va fortissimo con un seguito straordinario, che quando scende in campo si traduce in un incitamento costante.