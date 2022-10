Live Napoli-Sassuolo 3-0 Osimhen doppietta, poi Kvara gol!

Continuare la corsa, l'obiettivo del Napoli che punta alla tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League: l'ostacolo è il Sassuolo di Dionisi, avversario imprevedibile, con una mentalità offensiva e sempre ostico da affrontare. In attacco tornano dal primo minuto Osimhen e Kvaratskhelia che avevano riposato nel match di Champions League contro i Rangers.

Il centravanti nigeriano è stato decisivo all'Olimpico contro la Roma, il georgiano finora è stato l'uomo in più con 7 gol e assist, determinante il suo apporto in questa splendida partenza di stagione del Napoli. Il tridente a destra verrà completato da Lozano che si alterna con Politano: oggi al Maradona che presenterà ancora una volta un grande colpo d'occhio (circa 48mila spettatori) tocca al messicano.

Pronti via e subito Di Lorenzo trova Osimhen che al 4' segna la rete del vantaggio. Al 7' clamorosa traversa di un meraviglioso Mario Rui. Laurienté è il più pericoloso dei suoi e Pinamonti si divora il pari al 15'. Sono però gli azzurri a fare la partita e a tessere buone trame in attacco. E al 19' arriva il raddoppio: gran palla di Kvara per Osi che scaraventa in rete il raddoppio. Pinamonti prova ad accorciare ma è il georgiano azzurro a trovare il 3-0 grazie all'ennesima palla d'oro messa da Mario Rui al 36'. Termina così un primo tempo spettacolare.

Nella ripresa il Napoli attacca ancora ma è Pinamonti ad andare vicino al gol. Entrano Ndombele al posto di Anguissa ed Elmas al posto di Zielu. Meret para su Frattesi che tira di punta. Kvara si fa male in un contrasto al 61'.

Le formazioni

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.