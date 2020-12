Live Borussia-Lazio 0-0 diretta: biancocelesti raccolti nella propria metà campo in avvio

8'pt Bene la squadra di Inzaghi, che riesce a uscire dal pressing con qualità. E adesso cerca di gestire un po' la palla la Lazio.

6'pt Gioca in ampiezza la squadra di casa e soprattutto, il Dortmund, è con tutti gli effettivi nella metà campo biancoceleste. Che però non rischia nulla al momento.

4'pt Aspetta la Lazio, che al momento si chiude nella propria metà campo e cerca di ripartire. La difesa della squadra tedesca è altissima, e la squadra di Inzaghi ne può approfittare.

2'pt Parte forte il Borussia che guadagna un calcio d'angolo dopo un'azione insistita sulla sinistra. Sugli sviluppi Reina para semplice.

1'pt Partiti in Germania. Primo pallone per il Borussia.

Stanno entrando in campo le squadre. Tra poco sarà Borussia-Lazio.

La Lazio stasera a Dortmund può brindare, con una vittoria, alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo due decenni. In ogni caso, il pass, rimarrà comunque a un passo. Ma la squadra di Simone Inzaghi vuole chiudere i conti già stasera, ripetendo la prestazione perfetta dell'andata all'Olimpico. Non sarà semplice, c'è da dirlo. Ma in Europa, quest'anno, i biancocelesti hanno dimostrato che tra le grandi ci possono stare. Passata l'emergenza, il tecnico capitolino ritrova Milinkovic-Savic, tenuto a riposo con l'Udinese, e si affida a Immobile, il grande ex della partita. Già all'andata Ciro ha punito la squadra di Favre. E vuole ripetersi in Germania. Al suo fianco come al solito Correa. Sciolto infine il dubbio in porta: gioca Reina a discapito delle indicazioni di ieri che davanti Strakosha dall'inizio.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa dalle 21 su Sky Calcio (canali 204 e 253)

FORMAZIONI UFFICIALI

BORUSSIA (4-2-3-1): Burki; Morey, Akanji, Hummels, Delaney; Bellingham, Reus; Piszczek, Hazard, Reyna; Guerreiro. All.: Favre.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Lahoz (Spagna).

Ultimo aggiornamento: 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA