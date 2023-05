Giro d'Italia, Cavendish vince l'ultima tappa in volata a Roma. Trionfa Roglic in rosa

1 Minuto di Lettura

Mark Cavendish vince in volata l'ultima tappa del Giro d'Italia a Roma mentre Primoz Roglic vince il Giro numero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi senza problemi. Il capitano della Jumbo Visma ha mantenuto la maglia rosa anche al termine dell'ultima tappa, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Completano il podio Geraint Thomas, a 14 secondi, e Joao Almeida, a 1'15. Damiano Caruso, migliore degli italiani, si è piazzato al quarto posto a 4'40 dal vincitore.