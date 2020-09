Caso Diawara, Verona-Roma 3-0 a tavolino: la decisione del giudice sportivo

Mano dura del giudice sportivo per il caso di Amadou Diawara, impropriamente schierato nella lista dalla Roma. La gara di sabato scorso contro il Verona, terminata 0-0, costerà il 3-0 a tavolino in favore degli scaligeri.

Il numero 42 giallorosso non era stato incluso nella lista dei 25 giocatori in rosa, rimanendo in quella riservata agli Under 22 nonostante avesse già compiuto 23 anni a luglio. Da qui l'inflessibilità del giudice sportivo: la stagione della Roma inizia nel peggiore dei modi.

