Arezzo-Fano rinviata per Covid, le altre marchigiane giocheranno

FANO - La partita di domenica 22 novembre tra Arezzo e Fano, valida per la dodicesima giornata del campionato di serie C, è stata rinviata a data da destinarsi a causa della persistente positività al Covid 19 di un numero considerevole di giocatori dell'Arezzo. E' stata la società toscana che ha chiesto e ottenuto il rinvio, avvalendosi della possibilità che gli danno le norme di chiedere un solo rinvio, nell'arco della stagione, anche quando il numero dei giocatori positivi sarebbe in teoria sufcciente per scendere in campo. Arezzo e Fano sono attualmente agli ultimi due posit della classifica, ma l'Arezzo ha già tre partite in meno rispetto a chi ha giocato sempre (domenica diventeranno 4) e il Fano un partita in meno, dunque entrambe hanno la possibilità di migliorare la loro classifica.

Attualmente sono invece confermati gli incontri domenicali di tutte le altre squadre marchigiane della serie C: la Samb giocherà a Ravenna, la Vis Pesaro in casa con il Carpi, il Matelica in casa con il Cesena e la Fermana a Trieste.

