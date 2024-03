Ascoli in 10 (espulso Viviano) soffre e pareggia contro la Reggiana 0-0. Vasquez salva il risultato nel finale

ASCOLi - Un'altra partita chiave, un'altra tappa importante in un situazione - quella relativa alla salvezza - sempre più complessa. E' il giorno di Ascoli-Reggiana, un capitolo fondamentale tanto per i bianconeri di Castori che hanno bisogno di punti importanti in casa per continuare a inseguire la zona tranquilla della classifica quanto per gli emiliani che vogliono tenersi lontane dalle zone paludose della classifica.

Castori cambia in attacco e affianca al solito Pedro Mendes, D’Uffizi, pronto per una maglia da titolare. In casa Reggiana invece Antiste partirà dalla panchina, pronta la soluzione col doppio trequartisti, con Melegoni e Portanova che partiranno dal 1’.

Primo tempo:

Primo tempo inchiodato sullo 0-0 e concluso dopo 3' di recupero.

Secondo tempo:

Primo e unico tiro in porta dell'Ascoli con Giovane, bravo Satalino a deviare la sfera con Mendes che per poco non trova la deviazione vincente. In precedenza Satalino aveva preso il posto di Bardi (infortunato) in porta per la Reggiana.

Partita di sofferenza per il Picchio dopo l'espulsione di Viviano che si è immolato al 72' sull'ex Gondo in uscita. Per l'Ascoli, i restanti 20-25 minuti, sono stati di battaglia con Mendes in campo con una vistosa fasciatura. Al 92' la parata salva risultato di Devis Estiven Vasquez, all'esordio in campionato, al posto di Pablo Rodríguez, sulla conclusione di Fiammozzi a botta sicura. Al Del Duca finisce 0-0 tra Ascoli e Reggiana.