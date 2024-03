Uomini e Donne non va in onda venerdì, al suo posto uno speciale su Amici. Ecco perchè e tutte le novità

Venerdì 22 marzo non andrà in onda, nel pomeriggio, la cosueta puntata di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi sarà sostituo alle 14:45 da uno "Speciale Amici". Ma nessuna paura i protagonisti del Trono Over e del trono classico ritorneranno regolarmente in onda lunedì prossimo. Ecco quali sono i motivi.

Doppio appuntamento

Venerdì 23 marzo nel pomeriggio di Canale5 doppio appuntamento con il talent "Amici": alle 14:45 "Speciale Amici " (che sostituisce la puntata di Uomini e Donne) mentre alle 16:10 l'appuntamento con il daytime della scuola di Maria De Filippi.

In vista della prima puntata del serale che si terrà sabato 23 marzo - oggi la registrazione - attraverso lo Speciale Amici verranno svelate le dinamiche di questa nuova edizione, presentate le squadre anche a chi non ha mai seguito il day time di Amici23.