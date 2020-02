Sanremo 2020 al via con don Fiorello. Amadeus supera la prova, Tiziano Ferro si commuove con Mimì

Ultimo aggiornamento: 10:46

Ildi Amadeus funziona. Lo show va giù come un'aranciata fresca quando hai sete. Il pubblico dell'Ariston si è divertito. Ha ballato, cantato, si è alzato in piedi per le standing ovation. Ha applaudito quasi tutti i protagonisti. Fiorello (in primis) e Tiziano Ferro hanno accompagnato Amadeus verso il traguardo. Ma occhio: il cavallo Ama è di razza. Sarà pure sornione ma il suo show è vincente. E seppure gli ascolti non dovessero premiarlo fin dalla prima serata (ma non lo pensiamo) il suo Sanremo è destinato a lasciare il segno. Amadeus e Fiorello possono diventare i nuovi Arbore e Boncompagni di Alto Gradimento.- Si è presentato vestito da prete (con perfino la disturbatrice che gli chiede il selfie e che lui allontana in stile Papa Francesco). «Buonasera fratelli e sorelle» è stato il suo saluto iniziale. «Per un festival a rischio 15% ci vuole qualcosa di forte: l'abito di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano. Da solo fa il 35%. E se dovesse portare bene domani mi vesto come la De Filippi».- Si esibisce cantando Nel blu dipinto di blu e sono brividi che corrono sulla pelle. Brividi che tornano con il medley di Al Bano e Romina che cantano Nostalgia canaglia dopo essere stati presentati dalla figlia Romina che era presente a Sanremo 35 anni fa nel pancione della mamma. Poi le note di Ci sarà, Felicità Ma le lacrime di gioia di Ferro dopo l'esibizione di Almeno tu nell'universo resterà un momento magico.È sempre più il Festival del passato. Un passato glorioso. Tripudio per Gigi Vessicchio che dirige Le Vibrazioni. E applausi per il cast degli Anni più Belli di Muccino che ha visto - capeggiato dai solisti Favino e Santamaria - intonare Tu Come Stai. E così anche Baglioni è stato acclamato.- Grande show per Rita Pavone che sul palco ha l'energia di una trentenne. Achille Lauro lascia tutti a bocca aperta interpretando la scena attribuita a Giotto, il momento in cui San Francesco si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale. Anastasio scatenato: una bomba urlante e danzante sul palco ma la maglia bianca che indossa sembra la camicia di forza. Tra i giovani vanno avanti Tecla e Leo Gassmann.- Diletta Leotta elegantissima in un abito giallo con un lungo strascico. Amadeus la presenta come bella («l'ho detto!»). Poi tocca a Rula che sviolina il ricordo di quando è arrivata in Italia (con l'aereo specifica, hai visto mai qualcuno pensasse fosse sbarcata a Lampedusa). Anche con Rula Amadeus fa lo spiritoso girando intorno alle sue gaffe. «Rula, ho tanto bisogno di consigli ». E lei basta che non fai altre gaffe. Ma l'inesperienza fa uno scherzo anche a Rula che non guarda la telecamera quando annuncia i cantanti. I monologhi? La Leotta invecchia e diventa nonna. Rula ci stringe forte il cuore parlando di stupri e femminicidi.