Swami e Chiara, simbolo della bellezza della nostra regione, le Marche tifano per voi alle finali di Miss Italia 2023 che iniziano domani. La proclamazione della vincitrice avverrà sabato 11 dal palco di Salsomaggiore Terme, che torna così a ospitare la finalissima del concorso di bellezza più longevo della nostra penisola. A rappresentare le Marche, tra le quaranta concorrenti in gara, ci saranno la diciannovenne Swami Morici di Serra San Quirico e la diciottenne Chiara Clementi di Porto San Giorgio.



La vigilia



È una vigilia di attesa e trepidazione per le due concorrenti. Dice Swami: «Non so cosa aspettarmi, sono emozionatissima, anche perché ho iniziato per gioco, dopo che Orietta del Bar Museika di Moie mi aveva convinta a iscrivermi. Poi sono arrivati i titoli di Miss Fiuminata prima e di Miss Riviera poi e alla fine a Civitanova sono stata eletta Miss Marche». Swami, che lavora come barista per essere più autonoma, non è nuova alle passerelle, anche se la sua esperienza si riferisce a quando da piccolina sfilava insieme a sua madre Luana Zampetti. Crede che vincere a Salsomaggiore non sia una cosa impossibile, ma a condizione di essere sempre sé stessa. Una cosa l’ha ferita e nel contempo aiutata durante questo concorso: «Dopo che ho iniziato a sfilare alle selezioni di Miss Italia – spiega – alcune persone che consideravo amiche mi hanno girato le spalle, mentre tanti incitamenti mi sono arrivati da persone che non credevo tenessero così tanto a me». Chiara Clementi, invece, vive a Porto San Giorgio, ma è nativa di Fermo, dove ha vissuto nei primi anni della sua vita. Giunge a Salsomaggiore con il titolo di Miss Marche+, conquistato alle prefinali dello scorso ottobre, dove era andata forte dei titoli di Miss Eleganza Marche e Miss Social Marche, conquistato grazie a un video su Porto San Giorgio. «Mi ha iscritta mia madre che aveva sempre guardato in Rai le finali del concorso e quando mi ha chiesto se volessi partecipare, all’inizio ero spaventata dall’idea, anche perché fino a questo momento non ero mai stata una ragazza che amasse mettersi in mostra». Diplomata al Liceo Classico “Annibal Caro” di Fermo, Chiara è una studentessa del corso di Economia e Management alla Luiss di Roma, ha un fratellino di nome Andrea e sarà accompagnata a Salsomaggiore da papà Marco e da mamma Orietta. «Mi aspetto l’inaspettabile – ha poi detto – e comunque andrà a finire sarà un’esperienza che ricorderò per tutta la vita, ma lascio tutto al caso. Ovviamente, visto che sono in gara, spero di vincere, ma non è una speranza arrogante».

La giuria che eleggerà la Miss Italia dell’84^ edizione è composta dai giornalisti Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani e dalla modella e influencer Giulia Salemi.



La madrina



Madrina della serata sarà Gloria Bellicchi, vincitrice del concorso nel 1998. Tra i partner del concorso anche Confartigianato con l’obiettivo di «realizzare progetti che completino il senso più attuale della bellezza: quella estetica e quella del Made in Italy e della creatività dei nostri artigiani». Quest’anno gli organizzatori di Miss Italia hanno svolto 348 selezioni nelle piazze dei comuni italiani con 6780 ragazze iscritte.