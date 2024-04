I PanPers alla Fenice di Senigallia per portare anche nelle Marche il loro nuovo spettacolo “BodyScemi”. Alle 21 del prossimo 26 aprile sul palco un viaggio che partirà dal politicamente scorretto al tendenzialmente giusto, attraverserà canzoni in classifica e sketch inclassificabili con una prospettiva fuori dal coro del presente in cui stiamo vivendo. Una visione rassicurante di una realtà incerta al grido di: “Se tutto deve andare a rotoli, che almeno sia uno spasso”. Ed è proprio questo lo spirito che guiderà Andrea Pisani e Luca Peracino, autori e “costruttori” di uno spettacolo che vuole far ridere senza dimenticare i temi caldi dell’attualità, intelligenza artificiale compresa.

L’intelligenza artificiale

«L’intelligenza artificiale è già uno strumento potentissimo anche per chi non lo sa usare – analizza Luca Peracino – ma quello che ad oggi gli manca è la capacità di interpretare l’ironia. Sa fare ottimi elenchi, è bravissima in questo, ma manca di empatia perché non sa cosa sia veramente qualcosa di divertente. Sarà di supporto a tante cose, magari un giorno sarà in grado di far ridere ma al momento non è ancora una sfidante». Al massimo secondo Andrea Pisani è «lo studente che prende tutti 10 ma che non sta simpatico a nessuno proprio perché non è empatico». Uno spettacolo che vuole però essere di crescita per i due ragazzi cresciuti nel corso degli anni e diventati sempre più maturi nonostante la voglia di scherzare. «“BodyScemi” è nato perché vogliamo raccontare il nostro punto di vista, con ironia e occhi un po’ diversi – spiega Andrea Pisani – il nostro mondo sta cambiando e stiamo andando verso un cambiamento velocissimo. Noi vogliamo raccontare tutto questo dal nostro punto di vista. Non sarà uno spettacolo “impegnato”, perché nonostante il titolo dello spettacolo vuole essere un po’ più adulto. Questo spettacolo è il percorso che ci fa andare verso i 40 anni».

Le nuove sfide

Un linguaggio che cambia, un mondo che cambia e una comunità che deve fronteggiare costantemente nuove sfide. Ironia e risate al centro di tutto, per evitare di fronteggiare l’inaspettato con uno sguardo spaventato. Ecco quindi l’importanza delle risate e dell’ironia, per respirare e non sentire l’oppressione costante della quotidianità. «Il lavoro dei comici è inversamente proporzionale alla sicurezza internazionale – commenta e conclude Andrea Pisani – per noi più le cose vanno male più troviamo materiale e più la gente ha bisogno di ridere. Noi vogliamo ironizzare ed alleggerire la tensione perché sembra che ogni notizia ci avvicini di più alla catastrofe, un vero e proprio ultimatum alla nostra esistenza. Ecco perché noi vogliamo trovare il lato positivi delle cose, con il fine della risata ma solleticando il pubblico nell’osservare con ironia le cose. Noi vogliamo lasciare il nostro pubblico così, perché durante lo spettacolo ci sarà modo di vivere queste emozioni».

Due ore spensierate

Uno spettacolo dove il pubblico sarà protagonista insieme a Luca e Andrea, con uno spettacolo che può arrivare a sfiorare le due ore di durata. «Il ritmo del nostro spettacolo sarà molto elevato – concludono Luca Peracino e Andrea Pisani – e il tempo passato in nostra compagnia sarà sicuramente ben speso e così veloce da quasi non accorgersene».