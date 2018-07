Temptation Island, tutti contro Oronzo. I Vip: «Valentina, scappa!»

A #Oronzo .. ma che dici ?!?! 😂😂😂😂 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) 9 luglio 2018

«Ho capito che mi manchi follemente!»



VALENTINA, SCAPPA!!!#TemptationIsland — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) 9 luglio 2018

«Mo ti faccio piangere».

Oronzo, in confronto a te Weinstein era uno stilnovista.#TemptationIsland — Mario Manca (@MarioManca) 9 luglio 2018

Oronzo o Ostronzo ? Questo è il dilemma #TemptationIsland #gilufar — Nilufar (@nilufaraddati) 9 luglio 2018

MAI calpestarsi per un uomo MAI mettersi da parte per lui MAI annullarsi MAI perdonare il mondo MAI fare tutto questo per uno come Oronzo #temptationisland — Martola_ (@Martola__) 9 luglio 2018

Un atteggiamento da 'galletto', contraddistinto anche da una bassa dose di eleganza., uno dei concorrenti della nuova edizione di Temptation Island, non ha perso tempo e si è fatto subito notare (non in modo positivo) dai telespettatori, vip compresi. Una cosa è certa: i comportamenti del ragazzo, fidanzato con, non hanno certo riscosso grande simpatia.Sin dalle prime riprese del programma, infatti, Oronzo ha iniziato a fare apprezzamenti, talvolta pesanti, nei confronti delle ragazze single. Un atteggiamento che, per stessa ammissione di Valentina, ha sempre contraddistinto la storia della coppia, che va avanti da quasi undici anni.Come se non bastasse, ai telespettatori non è piaciuta la reazione del ragazzo ad uno scherzo di Valentina, che aveva fatto finta di uscire con un corteggiatore: «Mó la faccio piangere». Da, passando per, nessuno ha gradito le frasi e gli atteggiamenti di Oronzo.