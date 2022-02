I magnifici 61 ammessi alle audizioni live di Musicultura: «Questa è una festa nella festa». E si collegano Vecchioni e la Donà

MACERATA - «Chi scrive canzoni e le manda a Musicultura vive un mondo di valori che non vuole far morire, perché Musicultura è sentinella, custode e testimone di quanto si possa fare con la canzone». Le parole di Roberto Vecchioni, collegato telefonicamente con il direttore artistico, Ezio Nannipieri, sono quasi una benedizione alla 33esima edizione del Festival della canzone popolare d’autore che dal 24 febbraio prossimo partirà con le audizioni live al Lauro Rossi di Macerata, per concludere con le serate finali allo Sferisterio il 24, 25 e 26 giugno.



Il decano

Vecchioni, decano del Comitato artistico di garanzia, si è collegato durante la conferenza stampa che si è svolta ieri mattina nella Gran Sala Piero Cesanelli dello Sferisterio, che ha svelato i nomi dei 61 artisti in gara alle audizioni, selezionati tra 1068 candidature. Ezio Nannipieri lo ha introdotto con la proiezione di un video in cui Vecchioni calca le scene dello Sferisterio, durante l’edizione 2020 di Musicultura, cantando Sopramilano, canzone scritta da Cesanelli, che era da poco scomparso. «Quando un’idea si forma e si concretizza nella realtà ci sono tanti attori che remano nel verso giusto: l’idea di Piero (Cesanelli, ndr), Musicultura, è una realtà spettacolare di rilievo assoluto e le audizioni sono una sorta di festival nel festival».



Gli interventi

Alle parole di Nannipieri sono seguite quelle di Ferdinando Cavallini, presidente di Banca Macerata, main partner di Musicultura, e dei partner istituzionali: il sindaco di Macerata, Parcaroli, l’assessore regionale alla Cultura, Latini, l’assessore comunale agli Eventi, Sacchi, il prorettore di Unicam, Leoni, la delegata del rettore di Unimc, Lattanzi, la direttrice dell’Accademia di belle arti di Macerata, Ghezzi. Le audizioni sono in programma dal 24 febbraio al 6 marzo, ogni sera ad esclusione del 28 febbraio, al Lauro Rossi di Macerata, con ingresso libero e diretta streaming sui canali social di Musicultura. La serata di apertura avrà come ospite Cristina Donà, che ieri era collegata alla conferenza stampa.

«È un vero piacere che un’artista coerente e coraggiosa come Cristina – ha detto Nannipieri -, le cui canzoni hanno la rara virtù di unire generazioni diverse, sia con noi in questa festa della musica live e dell’arte dell’incontro che sono le audizioni. Cosa ci dicono le canzoni che ora ci accingiamo a testare nella loro resa dal vivo? Che l’ironia, la sensibilità, l’onestà di mente e la pulizia di cuore di chi scrive e canta non si sono perse per strada, solo si esprimono con meno perentorietà di un tempo, cercando modi di sfuggire al già detto».

I brani

Gli artisti a Macerata per le audizioni si esibiranno con due brani ciascuno, di fronte a giuria e pubblico, in un rigenerante viaggio di dieci serate live. La rosa delle 61 proposte in corsa è composta da 8 band e da 53 solisti. Tra le regioni più rappresentate sono l’Emilia Romagna con 12 proposte, seguita dal Lazio con 7. Nessun marchigiano.

Gli artisti

I magnifici 61 sono: Anna e l’Appartamento, Verona; Apu, Forlì; Avorio, Lanciano; Barriera, Capua; Valentina Brozzu, Milano; Filippo Bubbico, Lecce; Caspio, Trieste; Costanza, Livorno; Lorenzo Disegni, Roma; Effenberg, Lucca; Elton Novara, Milano; Emit, Lodi; Faax, Roma; Francesco Forni, Roma; Fran e i pensieri molesti, Torino; Luigi Friotto, Chieti; G Pillola, Genova; Ganugi, Prato; Giuliettacome, Forlì; Guido Maria Grillo, Salerno; Helen Aria, Aosta; Hurricane, Vicenza; Ilclassico, Bologna; Iosonorama, Napoli; Isotta, Siena; Kamahatma, Trecate (NO); Kimerica, Padova; Lamine, Trapani; Matteo Leone, Calasetta (SU); Sara Loreni, Parma; Maestral, Venezia; Luca Maggiore, Forlì; Malvax, Modena; Daniele Mirante, Roma; Moretti, Milano; Moriel, Modena; Pecci, Milano; Valentina Polinori, Roma; Ponente,Palermo; Popforzombie, Torino; Proia, L’Aquila; Cassandra Raffaele, Vittoria (RG); Sofia Rollo, Lecce; Sandri, Cesena; Scuro, Lecce; Sir Jane, Bologna; Valeria Sturba, Bologna; Tano e l’ora d’aria, Bari; Stefania Tasca,Torino; Te quiero Euridice, Piacenza; Themorbelli, Alessandria; Toolbar,Trento; Tsunami, Roma; Valerio Lysander, Roma; Vena, Milano; Chiara Vidonis, Trieste; Martina Vinci, Genova; Vito, Palermo; Y0, Ravenna; YoshWhale, Salerno; Zerella, Avellino.

