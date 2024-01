Simona Izzo, morta la madre Liliana D'Amico: aveva 92 anni. Ricky Tognazzi: «Sarai per sempre viva»

Lutto in casa Tognazzi-Izzo. È venuta a mancare Liliana D'Amico, la madre di Simona Izzo. Aveva 92 anni. Il decesso nella notte fra il 24 e il 25 gennaio. A darne l'annuncio è stato Ricky Tognazzi con un post su Instagram: «Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa. Ci hai detto: "Quanto siete belli!”. Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa».

L'attore e regista ha aggiunto: «Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie». I funerali di Liliana D'Amico saranno celebrati sabato 27 alle ore 11.00 nella basilica di Sant'Agnese fuori le mura, a Roma.

Chi era Liliana D'Amico

Liliana D’Amico è nata il 19 agosto 1931 ed è stata la moglie di Renato Izzo, uno delle figure di riferimento nel mondo del doppiaggio in Italia.

Insieme hanno fondato la società di doppiaggio Gruppo Trenta, oggi conosciuto come Pumais Due. Dal loro matrimonio sono nate quattro figlie: Simona, Giuppy, Fiamma e Rossella. Tutte e quattro hanno seguito le orme dei genitori dedicandosi al mondo del doppiaggio. Renato Izzo è venuto a mancare nel 2009, all'età di 80 anni, a causa di complicazioni legate a un intervento chirurgico.