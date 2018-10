Lele Spedicato fuori pericolo. Il bollettino medico: «Risponde agli stimoli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Lerilasciate neldel chitarrista dei Negramaro sono molto positive e non possono che riempire di gioia i fan die la sua famiglia. Dopo l'ultima Tac, hanno fatto sapere i medici,è cosciente e vigile e risponde agli stimoli.Un miglioramento nello stato di salute ditanto atteso: è dallo scorso 17 settembre che il chitarrista deiè ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito a un'emorragia cerebrale che lo ha colpito mentre era con la moglie Clio, incinta del loro bambino. La prognosi per Spedicato non è ancora stata sciolta, ma il risultato dell'ultima Tac fa ben sperare.resta ancora intubato e in rianimazione, ma non si esclude che possa lasciare a breve quel reparto.