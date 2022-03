Isola dei Famosi, l'indiscrezione: «Alvin ha il Covid, ecco chi lo sostituirà»

Alvin, l'inviato de L'Isola dei Famosi, non è partito per l'Honduras perché sarebbe risultato positivo al Covid. E con lui anche un membro del cast di naufraghi. Secondo TVBlog a sostituire Alvin temporaneamente sarebbe Vladimir Luxuria, già opinionista nel programma che sta per cominciare. Una sostituzione temporanea per dare il tempo ad Alvin di negativizzarsi.

Isola dei Famosi, il Covid cambia i programmi

Secondo quanto riportato da Tv Blog, oltre ad Alvin, anche Ilona Staller (Cicciolina) sarebbe risultata positiva al Covid. «Alvin, l’inviato in Honduras di Ilary Blasi infatti è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi, a questo proposito sono attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore. Al suo posto, come soluzione di emergenza qualora Alvin non si negativizzasse, distaccata dal ruolo di opinionista del programma che avrebbe dovuto affrontare insieme a Nicola Savino, potrebbe partire per l’Honduras Vladimir Luxuria, che per altro ha ricoperto questo ruolo nell’ultima edizione targata Rai2 dell’Isola dei famosi, proprio condotta da Nicola Savino», queste le indiscrezioni riportate.

Isola dei Famosi, Luxuria sostituisce Alvin

Una conferma della sostituzione potrebbe essere arrivata da Luxuria in un video su Instagram che la mostra mentre fa un elettrocardiogramma sotto sforzo. «Milano o Honduras????? Colpi di scena????», le sue parole. Per quanto riguarda Ilona Staller si attenderà che la naufraga si negativizzi per raggiungere i compagni d'avventura.

