Il Grande Lebowski, all'asta la vestaglia e maglietta del Drugo: valore dai 30 ai 50 mila dollari

In primavera era stato l'inconfondibile completo bianco indossato da John Travolta nella Febbre del sabato sera, battuto per 260mila dollari. Ora, la casa d'aste Julien's Auction mette all'incanto un altro memorabile costume del cinema contemporaneo, certo meno elegante, ma ugualmente iconico: si tratta della vestaglia marrone chiaro, la maglietta di cotone e gli occhiali da sole da postumi etilici indossati da Jeff Bridges nella scena che apre Il Grande Lebowski.

Il valore stimato

Gli organizzatori si aspettano che attragga offerte dai 30mila ai 50mila dollari. Oltre alla divisa del Drugo, il 16 e 17 dicembre a Beverly Hills, verranno battuti circa 250 cimeli del classico di Joel ed Ethan Coen del 1998, con Bridges, John Goodman, Julianne Moore e Steve Buscemi, che proprio quest'anno ha festeggiato il 25/o anniversario dall'uscita. Questi lotti sono il fiore all'occhiello dell'edizione pre natalizia dell'asta che Julien's organizza due volte l'anno con il canale Turner Classic Movies (TCM), proprietà di Warner Bros. Discovery e depositario di un archivio sconfinato di oggetti e costumi di scena.

Nel video promozionale della vendita, il Drugo firma locandine e mostra gli storyboard originali del film realizzati a pennarello e matita dall'artista J.

Todd Anderson, oltre a disegnare e autografare di proprio pugno un set di birilli da bowling. «Lebowski? Andiamo! È senz'altro uno dei miei film preferiti e non solo perché ci sono io», scherza l'attore premio Oscar per Crazy Heart nel 2010. «Sono molto contento di questa iniziativa, perché TMC ha la missione essenziale di preservare i classici del cinema, e Lebowski è uno di questi. Se sei un fan del film, questa è la tua occasione per portarne a casa un pezzo», continua Bridges, che aggiunge: «Ma quello che mi rende davvero felice è che una parte del ricavato andrà alla campagna No Kid Hungry della no profit Share Our Strength». Si tratta di un programma di sostegno alimentare ai bambini malnutriti negli Stati Uniti di cui l'attore e musicista è il portavoce nazionale. L'asta verrà battuta a Beverly Hills, ma si può partecipare da tutto il mondo sul sito JuliensLive.com, su cui sono già caricati i lotti che andranno all'incanto.