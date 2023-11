Sanremo 2024, chi sono i co-conduttori? Stasera l'annuncio di Amadeus al TG1, Mengoni già confermato. Le curiosità sul cantante di Ronciglione

L'attesa sta per finire. Questa sera, durante il TG1 delle 20, Amadeus annuncerà le co-conduttrici che saliranno con lui sul palco del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Mentre impazza il toto-nomi, quel che è certo è che per la prima serata il conduttore di Ravenna sarà affiancato da Marco Mengoni. L'annuncio, arrivato il 6 novembre in occasione della prima puntata di Viva Rai2!, aveva entusiasmato i fan, contenti di vedere il cantante di Ronciglione in una nuova veste, dopo la vittoria dello scorso anno all'Ariston con «Due vite».

Nell'attesa di conoscere i nomi delle co-conduttrici, scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su Marco Mengoni e sulla sua carriera.