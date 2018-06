Vandali scatenati: parcometri imbrattati con escrementi nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Arrabbiati per qualche multa? Hanno imbrattato nella notte alcuni parcometri nella zona attorno all’ospedale San Salvatore, tra piazzale Cinelli e via Oberdan.Un gesto di vandalismo ma anche di sfregio perchè per imbrattare il dispositivo che eroga i ticket per la sosta hanno usato degli escrementi. Non certo un bel vedere per gli automobilisti che ieri mattina hanno posteggiato per recarsi all’ospedale o in centro storico. Immediatamente sono stati avvertiti gli operatori della Pesaro Parcheggi che hanno provveduto a ripulire i parcometri presi di mira anche perchè in quelle condizioni risultava ben difficile pagare e ottenere i ticket.