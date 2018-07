Vampiri delle slot col piccone devastano e ripuliscono il bar in pochi minuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Un commando ben organizzato che ha agito a colpo sicuro e in pochi minuti. Nel mirino il bar “Grottaccia” di Santa Maria dell’Arzilla, gestito dalla famiglia Ciavaglia, svaligiato con una tecnica tipica dei professionisti. I ladri, almeno 5, tutti a volto coperto tranne uno, inquadrato dalla telecamera interna, sono arrivati nell’area dove c’è anche il distributore di benzina e l’autolavaggio intorno alle 2:45, a bordo di un furgoncino Fiat Doblò arancione. Per prima cosa, con precisione chirurgica, hanno girato le telecamere di sicurezza esterne, imbrattando con della vernice spray l’unico obiettivo elettronico che non sono riusciti a raggiungere con le mani, in modo da coprire completamente il campo visivo del sistema di controllo.Poi, armati di piccone, hanno divelto la guida della serranda laterale in ferro, quella verso il gazebo coperto, e hanno iniziato a sfilare le doghe della chiusura una per una, in modo da ricavare un passaggio abbastanza ampio da entrare all’interno per poi far uscire la merce. Una specie di puzzle molto rumoroso ma efficace, considerando che il bar si trova in aperta campagna e non ha abitazioni intorno. Malgrado sia scattato l’allarme, i ladri incuranti del fatto che da li a pochi minuti sarebbe arrivata la polizia, hanno continuato il furto puntando dritti alle slot machine e prendendo di mira quella più carica, portata via di peso intera. Sapevano infatti, che una delle due mangiasoldi era rotta e non hanno sbagliato il carico.