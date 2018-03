Trova la sua bicicletta appena rubata in vendita su Facebook: in tre nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Vede la sua preziosa bicicletta, appena rubata, su una nota pagina facebook di scambi locali e riesce a far scoprire le tre persone dietro al furto e alla vendita.Il 2 marzo scorso un pesarese sporgeva denuncia presso la Questura per il furto di due biciclette da corsa di ingente valore, sottratte dal suo garage. Lo stesso, nella circostanza, asseriva che, visitando su internet il gruppo Facebook denominato “Vendo tutto Pesaro Urbino Fano”, aveva notato un annuncio relativo alla vendita di una bicicletta da corsa identica ad una di quelle a lui rubate. Alla vista dell’annuncio l’uomo iniziava una trattativa con il venditore, un cittadino marocchino residente a Urbania quindi, in considerazione del forte sospetto che potesse trattarsi della bicicletta rubata, decideva di rivolgersi alla Polizia. Venivano così attivate le indagini da parte della Squadra Mobile pesarese con la collaborazione del personale del Commissariato di Urbino, che portavano all’identificazione di tre persone, ovvero il su citato straniero e due cittadini italiani residenti a Pesaro, coinvolte nella vicenda ed allo loro denuncia in stato di libertà, nonché di recuperare e riconsegnare al proprietario la preziosa bicicletta.Gli accertamenti sono tuttora in corso al fine di recuperare anche la seconda bicicletta, una Scott modello Speedster, da donna, colore nero e bianco, che potrebbe essere stata venduta con modalità simili a quella recuperata e altra refurtiva dello stesso tipo.