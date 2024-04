Pesaro protagonista al Salone del Mobile di Milano con le creazioni di Luca Roccadadria

PESARO - Il designer pesarese Luca Roccadadria partecipa quest’anno al Salone del Mobile di Milano (dal 16 al 21 aprile 2024), in un anno denso di significato che vede Pesaro, la sua città, Capitale italiana della cultura. A soli 24 anni, Luca Roccadadria fonda nel 2014 a Pesaro lo studio che porta il suo nome. Comincia così – da giovanissimo – l’attività professionale di designer progettando elementi d'arredo che ne definiscono la cifra stilistica: un designer dallo spiccato senso artistico con una profonda conoscenza dei materiali e intenso senso pratico.

Tutto nasce da un’attitudine personale: Roccadadria osserva la natura in ogni sua forma, movimento e linea, e cerca di intuire infinite possibilità creative. Attraverso il suo lavoro, trasforma i ricordi d'infanzia e le suggestioni in divenire in oggetti d’arredo contemporanei: tavoli, sedie, madie, specchi, librerie e complementi. Oggi a 33 anni partecipa per la sesta volta al Salone del Mobile di Milano con la piena consapevolezza di essere un progettista, un creativo. In questo percorso di innovazione, tra le novità in esposizione in fiera: una libreria modulare per l’azienda Cantori, che dà avvio alla progettazione di Luca Roccadadria per il comparto arredo outdoor, immaginando l’utilizzo di uno spazio libreria versatile e dinamico anche in giardino e in tutte le zone living esterne; e una madia disegnata per Tonin Casa, che strizza l’occhio all’arte attraverso l’elemento della sfera riflettente di Escher.

Il lavoro di Luca Roccadadria nel settore arredamento, design e interior, è sintesi di bellezza, competenze tecniche e ricerca dei materiali, dove la creatività riflette una profonda comprensione delle esigenze funzionali di ogni arredo.

Forma e funzione si fondono in un dialogo creativo che privilegia soluzioni sostenibili e a basso impatto ambientale. «Pesaro è la mia città – commenta Luca Roccadadria –. La città dove ho conseguito il Diploma di Maturità artistica in Disegno Industriale che ha fatto scaturire in me il desiderio di occuparmi di design e 1 progetto, e la città dove mi sono formato come professionista, grazie agli incontri e all’esperienza pratica acquisita nel polo industriale dell’arredamento pesarese, vitale distretto nella produzione di materiali e componenti di arredo. Sono felice di portare a Milano, nella Capitale internazionale del design, la cultura del lavoro e il saper fare di Pesaro, quest’anno Capitale italiana della cultura». I progetti 2024 di Roccadadria comprendono diverse tipologie di arredi – tavoli, madie, librerie, specchi – firmati per importanti aziende italiane del comparto arredamento e design, come Bontempi, Calligaris, Cantori, Eforma, Ozzio, Tonin Casa.