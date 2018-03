Pesca illegale di tonni rossi: maxi multa da 11mila euro e attrezzatura sequestrata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Sulla carta era una battuta di pesca sportiva, ma di sportivo aveva ben poco. Non è un caso che i pescatori, probabilmente ben consci di star facendo qualcosa di illegale, avessere cercato di trasbordare le loro prede, due tonni rossi di 40 kg ciascuno, lungo il Foglia, lontano da occhi indiscreti, con un furgone già pronto per immettere i pesci sul mercato, probabilmente lontano dalla piazza di Pesaro.Ma il blitz della Guardia Costiera ha mandato tutto a monte, gli uomini sono piombati in zona bloccando le operazioni. Diverse le violazioni contestate in un solo colpo: avere pescato fuori dal periodo consentito; mancato rispetto della disciplina della pesca sportiva/ricreativa; mancanza di tracciabilità del prodotto ittico. Il tutto ha comportato “salate” sanzioni amministrative ammontanti a ben 11.500 euro.Oltre a ciò sono stati sequestrati tanto i due tonni quanto gli attrezzi da pesca usati – 6 canne oltre ad accessori vari -, ed inoltre, dopo i controlli del veterinario reperibile dell’Autorità Sanitaria locale prontamente intervenuto che hanno attestato la mancanza di idoneità al consumo dei grossi pesci, sono state avviate le procedure di rito per la distruzione.