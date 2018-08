E' la magica Notte delle Candele: «Spiagge esaurite su tutto il litorale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Nella Notte delle Candele dite ti amo alla vostra compagna o compagno, è un’occasione unica per esprimere il sentimento ad alta voce». L’invito romantico arriva dall’assessore Antonello Delle Noci, che quattro anni fa ebbe l’intuizione di proporre alla Pro Loco di Candelara di illuminare tutta la spiaggia pesarese con migliaia di candele. Questa sera l’edizione 2018 che, stando alle previsioni, non avrà slittamenti visto che il meteo è favorevole e il mare si preannuncia calmo.«Tutti gli stabilimenti balneari si preparando ad accogliere la notte più glamour dell’estate – anticipa Delle Noci – sono tante le iniziative che si stanno mettendo in campo, e c’è chi ha già tirato fuori dall’armadio gli indumenti bianchi in linea con il dress code dell’evento. Avremo dai 24 ai 32 gradi, ci aspetta una notte magica, e con la musica di Rossini, famiglie e turisti potranno cogliere gli elementi essenziali della nostra città».Da Baia Flaminia fino a Sottomonte, passando per viale Trieste, i gestori degli stabilimenti balneari stanno facendo un gran lavoro per accogliere gli ospiti nel miglior modo possibile. «E’ tutto esaurito, la gente è in ferie, ci sono i turisti, e tutti gradiscono molto questo appuntamento» - dice Sabina Cardinali, referente bagnini Cna e titolare di Bagni Tino.