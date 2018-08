Hashtag contro il sessismo: la protesta social di Lucia diventa virale

di Gianluca Murgia

PESARO - Ai tempi dei social un hashtag, se condiviso con il cuore, può avere la forza di mettere all’angolo e far sembrare ridicola qualsiasi offesa sessista. Ricordate la storia di Lucia Marcolini? Una decina di giorni fa, tornando a casa in bicicletta, di notte, verso la zona mare di Pesaro, era stata aggredita verbalmente da una macchinata di ragazzi che le avevano urlato, con rabbia e senza motivo, «lesbica».Lucia, 35 anni, pesarese, professione educatrice per una cooperativa e un «orientamento sessuale palese: mi sono dichiarata più di 10 anni fa», non aveva voluto derubricare il fatto a “ma dai, che cosa vuoi che sia”.