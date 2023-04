PESARO - È scaduto il 19 aprile scorso il bando per un food truck nel borgo di Fiorenzuola. Nell’attesa di conoscere l’esito della commissione esaminatrice, per quel bando che ha acceso la politica locale, Stefano Mariani, consigliere comunale di maggioranza della lista civica Il Faro e consigliere dell’Ente Parco San Bartolo nonché ex presidente, ha presentato una mozione formale nell’ultima riunione del direttivo del Parco San Bartolo.

La proposta, che risale al 14 aprile scorso, chiede la possibilità di coprire un territorio più esteso con tre truck nel periodo estivo in altrettante località dell’area del parco. Nel cuore del borgo di Fiorenzuola di Focara invece sarebbe meglio un meglio un food truck ma relativamente al periodo invernale nei weekend e nelle festività, o quando gli altri esercizi esistenti rimangono chiusi.



La mozione



Erano i primi di aprile quando il servizio Attività Economiche, ha bandito sull’albo pretorio la manifestazione d’interesse per un chiosco mobile a Fiorenzuola, per un periodo complessivo di 120 giorni l’anno e per il biennio 2023-2024. Da allora, si sono susseguite le polemiche di alcuni gestori di ristoranti e locali della zona nonchè dei partiti d’opposizione che hanno chiesto all’Amministrazione comunale di ripensarci annullando il bando oppure di rivedere la collocazione dl food truck spostandolo nell’area di Casteldimezzo.

Nel frattempo si è chiuso il bando con altri suggerimenti che provengono dalla stessa maggioranza consiliare. La controproposta contenuta nella mozione scritta da Mariani tiene conto della profonda conoscenza del territorio nel suo insieme (prima come presidente di Circoscrizione per 15 anni, poi eletto in consiglio comunale, nonchè presidente dell’Ente Parco fino a poco tempo fa) oltre a dare risposta alle esigenze e alle necessità che servono al borgo di Focara e agli altri centri abitati che insistono sul colle. «Con questa mozione si propone – così Mariani – di richiedere all’Amministrazione un nuovo bando per il posizionamento di tre food truck, uno che possa occupare lo spazio pubblico nell’area archeologica di Colombarone, uno presso l’area prospicente il giardino di Santa Marina Alta e l’altro nei pressi del Tetto del Mondo. Solo nel periodo estivo, e in tre location fra le più frequentate e conosciute del parco, con la modalità anche itinerante o affidata a tre gestori diversi, con proposte e offerte diversificate. A mio avviso la strategia dell’Amministrazione per incentivare lo street food, ha una sua ragione d’essere se fatta anche in modo itinerante e non con una sola postazione fissa, del resto ci sono concessioni che possono rispondere a questi requisiti».



Le richieste



«Entrando nel merito - prosegue – ecco cosa chiediamo ad Ente Parco e Comune. Il periodo migliore per un food truck a Fiorenzuola di Focara dovrebbe coincidere con il lasso di tempo da novembre a marzo, nei fine settimana e nei giorni prefestivi e durante le festività natalizie, quando Fiorenzuola si anima con il tradizionale Borgopresepe. Al centro di Fiorenzuola non c’è bisogno di un food truck nel pieno della stagione, quando tutti gli esercizi presenti lavorano, meglio offrire invece una proposta più ampia in altri luoghi del parco. Il nostro intento è restare dalla parte degli abitanti del borgo e delle attività, non certo creare preoccupazioni o squilibri». L’augurio di Mariani è che, prendendo spunto dalla sua mozione, si possa arrivare ad aprire un confronto con l’Amministrazione comunale.