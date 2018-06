Destiny, il nigeriano che pulisce â€‹i marciapiedi: «Non voglio mendicare»

di Simonetta Marfoglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il trentenne nigeriano Destiny sta cercando di onorare il suo oltremodo ingombrante e impegnativo nome offrendosi di ripulire da fogliame, rifiuti e quanto altro marciapiedi e ingressi di case nel pettine di vie che parte da via Cialdini. Ieri mattina prima delle 10 era in via Vanzolini. Lo spazzino sui generis è una sagoma impossibile da sfuggire: robusto, scopa rabberciata in mano, felpa azzurra che ha conosciuto stagioni migliori, un mucchietto di foglie accatastato e due cartelli scritti a mano con il pennarello agli angoli della strada: “Gentili signori e signore, desidero integrarmi onestamente nella vostra città senza chiedere l’elemosina. Da oggi terrò pulite le vostre strade. Vi chiedo soltanto un contributo di soli 50 centesimi per il mio lavoro. Buste, scope, palette e altro materiale per la pulizia sono bene accetti. Grazie”.