PESARO Cittadella dello sport di Torraccia in partenza il cantiere per l’ultimo atto del Pnrr-Sport: «Intervento per la struttura con palestra, uffici e spogliatoi al via entro dieci giorni. A fine mese approveremo il progetto della pista ciclo-rotellistica», dice Pozzi. Il primo atto dei cantieri legati ai finanziamenti Pnrr per impianti sportivi ha riguardato lo stadio del baseball in via Palestro. Poi lo scorso 20 settembre la palestra di via Togliatti, che diventerà il Centro Federale del Basket. Manca soltanto la cosiddetta cittadella dello sport di Torraccia.

Due atti



Un’operazione in due atti. «Alla Torraccia ci sono due cantieri che devono partire - anticipa l’assessore al Fare Riccardo Pozzi - Il primo attiene all’impianto di ciclorotellistica, per il quale entro la fine del mese approveremo il progetto esecutivo, poi la consegna dei lavori e successivamente l’avvio dei cantieri. L’altro intervento è legato al Pnrr-Sport, con un investimento di 1 milioni e 650 mila euro. I lavori sono già stati consegnati - continua l’assessore - entro una decina di giorni avverrà l’allestimento del cantiere, con una fase propedeutica all’avvio vero e proprio dei lavori. Entro fine mese anche visivamente si potrà vedere l’area cantierata veramente operativa».



L’affidamento



L’intervento è stato affidato alla ditta Ige Impianti di San Giustino. Il nuovo impianto sorgerà nell’area vicina alla Vitrifrigo Arena e prevede la realizzazione dell’edificio attiguo alla pista di 22,5 x 9,5 metri (su due livelli) in cui saranno collocate una palestra attrezzata con spogliatoi e docce, infermeria, uffici e dotazioni aggiuntive, dimensionate sulla base delle norme Coni per l’impiantistica sportiva. In particolare, al piano terra, sono previsti: spogliatoi per gli atleti dotati di bagni accessibili e docce, ufficio-segreteria, infermeria, officina, bagni pubblici accessibili e bar. Al primo piano saranno posizionati gli spogliatoi per i giudici di gara e una palestra dotata di spogliatoi e bagni accessibili per le attività fitness, corpo libero. La copertura del fabbricato ospiterà l’impianto fotovoltaico.



L’area all’aperto



A completare il progetto sarà poi un’area dedicata alle attività outdoor, in cui sarà possibile praticare pallacanestro (e discipline compatibili come la pallavolo, il calcio a 5, tennis, etc), fitness e attività callisteniche all’aperto, corpo libero e attività con specifiche attrezzature. Passiamo allo stadio del baseball di via Palestro, nel quartiere delle Cinque Torri. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo d’imrpesa formata da due imprese di Forlì (Er Lux e Venturelli). Si tratta di un’opera di ristrutturazione: sarà rigenerato il diamante “Norberto Crinelli” di via Marsiglia, comprensivo delle tribune e dei suoi spogliatoi funzionali anche al campo da calcio che sarà creato nell’area verde interna; prevista anche la rigenerazione del vicino “Campo Nike”.



Le tempistiche



I tre cantieri sportivi hanno tempistiche serrate da rispettare per non perdere i fondi Pnrr: 30 settembre 2024 è il termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere; 31 marzo 2026 è il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Le compensazioni



Il Comune ha incamerato l’incremento del 10% dal fondo statale utile a compensare gli aumenti dei costi sulle materie prime. Per la cittadella dello sport di Torraccia l’importo definitivo è salito a 1 milione e 650 mila euro, per lo stadio del baseball 1 milione e 114 mila euro. E 4,4 milioni di euro per il Centro Federale del Basket di via Togliatti.