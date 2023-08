PESARO - Doveva essere una serata spensierata, al cinema con il figlio. Si trasforma in un incubo per un giovane papà, tanto da essere denunciato per lesioni dopo aver preso a schiaffi un ragazzino troppo molesto che gli ha fatto perdere la pazienza. Ma andiamo con ordine. E’ venerdì: lo spettacolo scelto al Multiplex di Torraccia è quello in seconda serata e il film è “Shark 2. L’abisso”.

L’antefatto

Padre e figlio si accomodano, ma poco dopo arriva una comitiva di ragazzini tra i 13 e i 14anni piuttosto rumorosi e molesti. Si siedono qualche fila dietro e iniziano a vociare, urlare, lanciare popcorn e di tutto un po’. Il papà li invita alla calma per dar modo a tutta la sala di godersi il film. Ma loro avrebbero continuato a rumoreggiare, sghignazzare e dare fastidio. L’uomo li riprende più volte finchè all’ennesimo schiamazzo e lancio di popcorn perde la pazienza definitivamente. Sono le 23.30. Le richieste di fare silenzio sono tutte cadute nel vuoto. La goccia che fa tracimare il vaso è il reiterato e mancato rispetto/educazione che si pretende in una sala cinema e che purtroppo alla fine genera una reazione che fa passare il papà con le sue sacrosante ragioni dalla parte del torto varcando d’istinto il labile confine.

Il gesto e l’istinto

Si avvicina ai ragazzini e dopo un battibecco è partito uno schiaffo che colpisce in pieno volto un 13enne. Gelo in sala e tensione alle stelle. Subito è intervenuto il personale del cinema che ha chiamato la polizia e il 118 visto che il ragazzino perdeva sangue dal naso. Un gesto dettato dal nervosismo, ma che ha superato il limite della continenza. Tanto che i poliziotti hanno identificato il gruppo di ragazzini, ma ovviamente anche il papà. Le conseguenze sono pesanti per l’uomo, un perfetto sconosciuto per le forze dell’ordine fino all’altra sera. Così gli agenti lo hanno denunciato per lesioni nei confronti del minorenne che, dopo essersi fatto medicare dai sanitari del pronto soccorso del San Salvatore ha riportato una prognosi di tre giorni. Una disavventura in una serata che da piacevole si è trasformata in un vero incubo visto che ora dovrà affrontare un processo per un reato aggravato dal fatto di averlo compiuto nei confronti di un inframinorenne, ovvero di età inferiore ai 14 anni.