PESARO Non tutte le utopie rimangono nel novero dei sogni perfetti come cristalli di neve ma che si sciolgono al sole della realtà: è il caso di Utopia, il progetto di inclusione promosso dall’onlus Gulliver e Comune di Pesaro che da entusiasmante Festival al centro dell'estate pesarese è diventato ufficialmente un'associazione, presieduta da Alex Bernacchia, pronta ad affrontare la nuova avventura di "Bar Trattoria Sociale Utopia", che aprirà da oggi con orario continuato dalle 7 alle 23 al parco Miralfiore.

«Una nuova location dopo il grandissimo successo estivo del Santa Marta - spiega il presidente Alex Bernacchia - Da lunedì 8 gennaio Utopia riapre la sue porte all'interno del parco Miralfiore, nei locali dell'ex Serra degli Agrumi, in una posizione privilegiata, che ci consente di godere in ogni punto del ristorante della natura che lo circonda».

I numeri

Lavoreranno nel ristorante 15 ragazzi, seguiti da 4 tutor e da alcuni volontari, che si alterneranno nel corso della giornata: ristorante Utopia sarà infatti aperto tutti i giorni dalle 7 per iniziare la giornata con un'ottima colazione a base di dolci e brioche preparati dai ragazzi della cucina, al light lunch con piadine e insalate (su prenotazione anche pranzi completi), all'aperitivo completo di stuzzichini, fino alla cena, con un menù stagionale sempre diverso preparato con prodotti freschi.

«Non mancherà la musica dal vivo - prosegue Bernacchia - nè un angolo relax: all'interno del locale è infatti predisposta un'area arredata con divani e librerie dove poter comodamente leggere un libro o un quotidiano; non vediamo l'ora di iniziare, specialmente i ragazzi, entusiasti dell'esperienza estiva: siamo pronti ad accogliervi tutti con un sorriso e soprattutto, i ragazzi sono entusiasti di potersi mettere a disposizione della comunità, lavorare lì rende felici: è proprio da questo sentimento che nasce l'impegno di Onlus Gulliver e da Utopia, il poter dare la possibilità di lavorare questi ragazzi speciali , che al di fuori fanno fatica a trovare un impiego. Il ristorante Utopia è solo l'inizio, nuove avventure ci attendono a Pesaro».

Il ringraziamento

«Ringraziamo la città di Pesaro per averci concesso la possibilità di abitare e far rivivere il risto/bar nel Parco Miralfiore - prosegue il presidente Onlus Gulliver Andrea Boccanera - è una grande responsabilità che siamo pronti a onorare, rendendo questa struttura sempre piu viva e vitale, contribuendo a rendere il parco sempre più sicuro. Non va dimenticato che Utopia è un progetto unico non solo della regione Marche, ma in Italia per numero di ragazzi coinvolti e per il supporto della comunità e dei volontari coinvolti" Utopia infatti sarà gestito nella innovativa formula dell'impresa sociale, che dovrà operare altre gestioni in città per assumere i 60 ragazzi coinvolti nel progetto. È una nostra piccola grande vittoria».

L'idea scaturita in collaborazione con Maruska Palazzi, garante del Comune per le disabilità, e il dirigente scolastico Roberto Franca dell’istituto alberghiero Santa Marta, dove tutto è iniziato questa estate con il Festival Utopia. «Dopo il Miralfiore si tenterà l'apertura del bar presso la biblioteca San Giovanni e altre novità che saranno svelate nei prossimi mesi - prosegue Boccanera - chiediamo ancora una volta a tutti di sostenerci, seguirci e frequentare il nostro ristorante: dobbiamo sognare insieme che è un mondo diverso è possibile».