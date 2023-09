Murmuration, volatili come alieni disegnano figure da film sul cielo di Cattolica: guarda il video

Alieni? No, stormi di volatili che danzano o forse combattono sul cielo di Cattolica, sopra un albergo, in un'area ben visibile dalla zona porto che divide la Romagna dalle Marche. Il fenomeno si chiama murmuration e vede migliaia di stormi che si riuniscono e si spostano all'unisono dando forma a quella che sembra una medusa, poi un pallone, un triangolo, più sfere, una cometa, un tornado... Spettacolari figure, coordinate, che si spostano seguendo vere e proprie coreografie, scene che ricordano una delle scene del film La Mummia (ricordate). Ma di cosa si tratta esattamente?

Perché si muovono così?

Le ragioni di questo straordinario spettacolo non appaiono anche del tutto chiare, ci sono infatti diverse teorie in merito. C'è chi ipotizza un meccanismo di difesa dei volatili contro possibili predatori. Per altri, invece, è un modo per avvisare altri uccelli in vista di una migrazione di fine estate.

Guarda il video

Come una complessa coreografia

Alcuni scienziati hanno comparato il modo in cui questi gruppi, veri e propri sciami di volatili, cambiano direzione e forma, al comportamento quantistico della materia quando cambia stato.

Resta il fatto che, in questi giorni, lo spettacolo sta letteralmente lasciando con il naso all'insù decine e decine di persone come accaduto ieri a Cattolica. Gli uccelli, a migliaia, roteando e scendendo in picchiata come se stessero eseguendo una complessa coreografia, hanno disegnato nubi in costante cambiamento, veloci e gonfie, capaci di dividersi e precipitare per poi rigonfiarsi fino allo scontro.