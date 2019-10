Ciclista cade sulla Statale Scatta il soccorso del 118 nel tratto di Sottomonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incidente nella tarda mattinata di ieri sulla statale Adriatica nell zona di Marina Ardizio, a Sottomonte, che ha visto coinvolto un gruppo di ciclisti amatoriali uscito per la corsa del sabato. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale che è intervenuta sul posto per i rilievi d’uso, un ciclista è finito a terra. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. La Statale Adriatica, nonostante la pista ciclabile che corre in parallelo, nel weekend è spesso utilizzata da gruppi di ciclisti sulla sede stradale e i due sensi di marcia, con le auto parcheggiate su entrambi i lati, restringono fatalmente la carreggiata aumentando il rischio di possibili incidenti.