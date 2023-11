MONTECALVO IN FOGLIA - Grave infortunio sul lavoro a Montecalvo in Foglia , un ventenne ricoverato con codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dove è sopraggiunto in eliambulanza.

Balle di fieno da caricare

L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri presso la ditta locale Euroforaggi Politi srl in via Ca’ Padella. A quanto si è appreso , il giovane originario di Palermo e residente a Rieti , assunto come apprendista, stava lavorando per caricare balle di fieno, quando, per cause in corso di accertamento, un collega di Montecalvo in Foglia , che con ogni probabilità l ’ aveva fuori dalla sua visuale, gli è andato addosso con un sollevatore meccanico.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, in pochi minuti, sono confluiti i sanitari del 118 con l’ambulanza. Viste le lesioni riportate dal 20enne i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, la prima diagnosi ha rilevato trauma da schiacciamento del bacino e fratture , ma il lavoratore non è in pericolo di vita .

Una volta stabilizzato, il personale dell’emergenza urgenza territoriale lo ha affidato all’equipe medica dell’eliambulanza, che nel frattempo era atterrata poco distante dalla ditta, per il trasferimento successivo al nosocomio regionale. Qui è stato sottoposto alle cure del caso .

Le indagini sulle responsabilità

Mentre il 20enne era in volo verso Ancona, sono iniziati gli accertamenti sulla dinamica dell’infortunio che hanno coinvolto in primo luogo i tecnici del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell ’ Ast di Urbino, chiamati a verificare tutti gli aspetti necessari a fare piena luce sull’accaduto.