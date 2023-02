​ ISOLA DEL PIANO - Dopo una giornata di apprensione è stato il sindaco di Isola del Piano Giuseppe Paolini a rassicurare che le condizioni di salute di don Alceo Volteggi, parroco 84enne di Scotaneto di Urbino , frazione al confine con il Comune di Montefelcino, non sono gravi anche se ha riportato diverse fratture in più parti del corpo .

Ieri mattina alle 10,30 in via del Montale a Monteguiduccio nel comune di Montefelcino, alla guida di una Fiat Panda, il sacerdote è uscito dalla strada in curva percorrendo sul greppo a destra una cinquantina di metri finché l’auto non ha cappottato fermando si in posizione ribaltata sul tetto all’esterno della strada. Estratto dai vigili del fuoco di Urbino dall’abitacolo, passando per la parte posteriore, don Alceo è rimasto vigile.

È intervenuto anche il 118 di Fossombrone mentre i rilievi sono stati svolti dai carabinieri di Isola del Piano . Don Alceo è stato trasferito successivamente all’ospedale regionale. «Don Alceo non è stato ricoverato in prognosi riservata - ha precisato Paolini - certo che avrà un decorso doloroso perché ha riportato diverse fratture in più parti del corpo. È rimasto lucido perché non ha avuto conseguenze particolari alla testa. Noi tutti gli auguriamo di tornare presto a casa e gli mandiamo una grande abbraccio affettuoso. Don Alceo è un personaggio non solo per la nostra comunità e nonostante l’età è in continua attività».