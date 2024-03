Colli al Metauro, tremendo frontale tra un'auto ed uno scooter: donna muore sul colpo

COLLI AL METAURO - Un tremendo incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Calcinelli di Colli al Metauro: una donna di 74 anni ha perso la vita.

La donna, del posto, è rimasta coinvolto in un incidente la cui dinamica è ancora la vaglio dei carabinieri e della Polizia locale. Il risultato è stato un violento scontro, in via dei Laghi, tra la donna in sella ad uno scooter e una Peugeot 208 che procedeva in senso opposto e condotta da un ucraino 30enne residente in zona. La donna è rovinata a terra e, malgrado i tempestivi soccorsi, per le non c'è stato nulla da fare. L'auto è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. il conducente è stato portato all'ospedale.