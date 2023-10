Supermarket dello spaccio a Cagli: 32enne arrestato con eroina, cocaina, hashish e marijuana

CAGLI - Un vero e proprio supermarket della droga con eroina, cocaina, hashish e marijuana: nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano, unitamente ai militari della Stazione di Cagli, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo tetenevano d'occhio da tempo e dalnelle peruisizione domiciliare hanno trovato ben 65 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish tenuti, oltre ad un involucro contenente 40 grammi di cocaina di cui l’indagato aveva poco prima. Proseguendo nella perquisizione dell’immobile è stata anche trovata della droga suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta agli acquirenti: si tratta di piccoli involucri in cellophane termosaldati contenenti variabili quantitativi di hashish, cocaina ed eroina.

E’ stato anche rinvenuto copioso materiale per il taglio, il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, come ad esempio un bilancino di precisione, numerosi involucri e della sostanza del tipo mannite.