PESARO Due amici, giovani - uno dei quali minorenne - che vogliono prendere una camera in una struttura ricettiva per alloggiare qualche giorno in zona. E non è certo per il fascino della riviera d’autunno. Il sospetto degli inquirenti è che i due volessero compiere dei colpi nei dintorni tanto più che uno dei due, proprio il minore che ha 17 anni, era pure ricercato e su di lui pendeva un mandato di cattura europeo emesso dagli investigatori francesi. Ma andiamo con ordine.



Nel corso della tarda serata di venerdì 17 novembre, personale della Polizia di Stato in servizio alla squadra mobile e alla squadra volanti della Questura, durante lo svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio, mirati al contrasto di bande specializzate in furti nelle abitazioni (vedi i recenti raid segnalati a Colombarone ma anche in altri quartieri di Pesaro come Tombaccia o Villa San Martino) identificava due giovani di nazionalità rumena che tra l’altro stavano viaggiando su un’auto che era già, come si dice in gergo investigativo, attenzionata. I due giovani erano giunti in Italia solo da pochi giorni ed erano da poco arrivati a Pesaro con l’intenzione a quanto pare di fermarsi. Ma una volta identificati dai poliziotti sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti. Proprio da questi controlli è risultato che uno dei due, il 17enne, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Francia, perché sospettato di appartenere a una banda specializzata in furti, colpi in cui sarebbero stati utilizzate anche delle armi, anche se nella successiva perquisizione non gli sono state trovate. Il 17enne è stato tratto in arresto per essere trasferito in Francia.

Entrambi i soggetti appartengono a una banda, composta sia da uomini che da donne, specializzata nei furti con destrezza (come la tecnica dell’abbraccio) o con disturbatori di frequenza (jammer), che impediscono la chiusura dei veicoli. Sono state acquisite informazioni, foto, oggetti e documenti per verificare il coinvolgimento in furti commessi in provincia e sull’intero territorio nazionale.