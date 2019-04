Alice, la bagnina laureata discriminata: «Troppo bella, distrai i bagnanti e affogano»

di Simone Pierini

. E ancora:. Sono le frasi che si è sentita dire, che nella prossima stagione estiva voleva fare la bagnina a Pesaro e Fano.da parte di titolari di stabilimenti balneari, ristoranti e alberghi con piscina della zona. E così dovrà spostarsi per lavorare.«Per lavorare nella stagione estiva - ha raccontato - sono costretta ad andare a Numana ma con aggravio dei costi per vitto e alloggio. Io vorrei farlo nelle nostre spiagge».. «Quante volte mi sono sentita dire, a volte anche con toni maliziosi e maschilisti, che non assumevano ragazze perché come fa una ragazza ad andare a salvare un uomo grosso che affoga in mezzo al mare?».La sua passione per il mare e per l'acqua è totale. È laureata in biologia, ha svolto per nove anni nuoto agonistico, da tre è bagnina con il brevetto di assistente bagnanti per mare, piscine e acque interne e brevetto Bls-d. È preparata per il primo soccorso e l'utilizzo del defribrillatore. Ma per qualcuno lei è soloE Alice proprio non lo accetta. «Purtroppo non ho trovato questi commenti né simpatici né spiritosi, ma vi ho visto una chiara discriminazione sessuale. Non pensavo di dover nuotare così controcorrente anche sulla terra ferma». La giovane si è sfogata anche sul suo profilo Facebook: «Parliamo di disparità di genere - ha scritto - Ahimè c’è ancora molto da fare, e. Dovrebbe essere normale per uomini e donne accedere alle stesse opportunità lavorative. Ma siamo nel 2019, in Italia..».