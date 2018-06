Truffa sui contributi per la casa Indagati 120 furbetti del sisma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCHIESTACAMERINO Mezzo milione di euro destinati ai terremotati intascati da circa 120 persone che non ne avevano diritto. È un piccolo esercito di sciacalli quello scovato dai finanzieri della Tenenza di Camerino impegnati da novembre del 2016 nell'operazione Anubi. L'indagine, dal nome già di per sé evocativo (dalla divinità egizia con il corpo da uomo e la testa da sciacallo) non è conclusa.La puntualizzazione «Stiamo proseguendo con gli accertamenti puntualizza il colonnello Amedeo Gravina che guida il comando provinciale delle...