SACCHI: «ORA VOGLIAMO COINVOLGERE TUTTE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE»

IL PIANO

MACERATA «Stiamo progettando e realizzando importanti interventi sul nostro patrimonio di impianti sportivi all'aperto e nelle palestre. Lo sport è fondamentale per tornare alle nostre sane abitudini, quando sarà cessata l'emergenza sanitaria, e siamo altrettanto convinti che i lavori pubblici costituiscono il motore su cui si baserà la ripartenza economica del Paese e delle nostre imprese». Così l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Marchiori, commenta gli interventi avviati e in fase di avvio per gli impianti sportivi della città. Lavori che sono in linea con la linea dell'assessore allo Sport, Riccardo Sacchi, di «puntare alle manutenzioni delle strutture, con un occhio verso obiettivi ambiziosi».

L'impegno

«Stiamo lavorando - osserva lo stesso Sacchi - con la giunta ed il sindaco, al prossimo bilancio, il primo vero di programmazione di questa amministrazione. L'intento è di inserire la programmazione della manutenzione degli impianti sportivi. Stiamo facendo una mappatura di tutte le strutture, consapevoli che con la pandemia bisognerà trovare risorse altrove, sperando in bandi regionali ed europei, ed anche nei ristori del nuovo governo. Bisognerà attuare una capillare attività di manutenzione dell'esistente per garantire a tutti i diritto allo sport. Partiranno i lavori allo Stadio dei Pini ed alla Pace». E l'attenzione è da subito rivolta alle associazioni sportive: «Le ho incontrate quasi tutte - dice -. Sto trovando realtà sportive di grande umanità e tutte loro saranno oggetto di un approfondito censimento e coinvolgimento, anche considerando la candidatura di Macerata a Città del sport 2022». Ma è l'assessore ai Lavori Pubblici ad entrare nel vivo degli interventi, partendo dallo Stadio della Vittoria: «abbiamo reso esecutivo il progetto ed approvato il disciplinare - dice - . A breve verrà pubblicato il bando nel quale è previsto un tempo di realizzazione delle opere stimato in dodici mesi dalla consegna del cantiere (fine dei lavori prevista entro il 2022). Il cronoprogramma prevede il primo intervento da eseguire sul manto, in sintetico, del campo da gioco. Seguirà l'intervento sulla tribuna, poi sulla gradinata, successivamente sulle mura perimetrali e recinzioni ed infine la pavimentazione del parco».

L'adeguamento

Opere di adeguamento, invece, per l'Helvia Recina, che attualmente ospita anche le gare di serie C del Matelica: «In programma lavori di potenziamento dell'impianto d'illuminazione - dice Marchiori -, l'installazione di poltroncine di colore bianco e rosso, nonché il collocamento di due nuove panchine per tecnici e giocatori di riserva. I lavori saranno completati in circa un mese». Per questa struttura, Sacchi precisa che «si tratta di un intervento che da un lato consente al Matelica di evitare problemi, ma che comunque rimarranno come ricchezza all'impianto della città». Per quanto riguarda il campo sportivo della Pace: «Il 19 gennaio scorso - spiega Marchiori - è stata indetta la gara pubblica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il progetto prevede sia la sostituzione del manto in erba sintetica che il rifacimento del sottofondo e l'allargamento del campo da gioco, adeguandolo alle normative Figc, con conseguente omologazione alla disputa delle gare di prima categoria. Verranno realizzati i drenaggi principali, verrà implementato l'impianto di irrigazione, verranno realizzati i muretti perimetrali con recinzione e cancelli. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 150 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per il campo sportivo Collevario - prosegue - è previsto un intervento di adeguamento del campo sportivo con installazione della recinzione e cancelli di ingresso per delimitare l'area del pubblico in modo tale che l'impianto possa essere omologato per la disputa anche delle gare di Promozione. L'intervento sarà realizzato a breve». Buone notizie anche per il campo da basket e volley di Corneto: «L'esecuzione dei lavori è già stata affidata e l'intervento dovrebbe essere ultimato entro l'estate». Infine le nuove piscine alle Casermette: «I lavori sono stati affidati alla ditta Torelli e Dottori di Cupramontana. Da quando ci sarà la consegna del cantiere, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, saranno necessari 350 giorni di lavoro».

Giulia Sancricca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA