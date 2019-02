Raddoppiati i fondi per il verde restyling per parchi e giardini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANOMACERATA Più attenzione a cimitero, scuole e aree verdi pubbliche con un incremento, quasi un raddoppio, delle risorse previste nel piano di manutenzione del verde cittadino per il prossimo biennio. Siamo ancora in pieno inverno, ma l'assessore Alferio Canesin che ha la delega per la cura di spazi verdi e parchi, sta lavorando per far partire la macchina della manutenzione di queste aree nella prossima primavera, non appena le condizioni meteo lo consentiranno. «Il programma è stato già stilato afferma Canesin - e prevede...