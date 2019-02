«Qualcuno poteva salvarla e invece ne ha approfittato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ESPERTAMACERATA «Sono venuta a Macerata perché questo è un processo che voglio seguire con grande attenzione. Ne ho seguiti molti di casi, non ci sono casi più importanti o meno importanti, ma questo mi ha colpito molto». In aula a seguire le prime battute del processo a carico di Innocent Oseghale c'era anche la criminologa, volto noto della Tv, Roberta Bruzzone. Consulente di parte dei familiari di Pamela, ha tracciato per la parte civile il quadro psicopatologico della vittima. Ieri mattina in aula ha sottolineato il suo punto di...