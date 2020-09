Nuove strutture scolastiche L'opposizione chiede lumi

TOLENTINO Nella prossima assise consiliare, prevista per domani alle 9.30 all'auditorum della Bibloteca Filelfica a Tolentino, si parlerà delle nuove strutture scolastiche che ha intenzione di realizzare l'Amministrazione comunale. Sta di fatto che sul tavolo del sindaco Giuseppe Pezzanesi è giunta una interrogazione da parte dei consiglieri di minoranza, del Partito democratico, Anna Quercetti e Luca Cesini, del Laboratorio delle idee per Tolentino Gianni Corvatta e del Movimento cinque stelle, Gian Mario Mercorelli e Martina Cicconetti. L'interrogativo viene posto tenendo conto della delibera di Giunta comunale n.125 dell'8 aprile 2019 con la quale è stata rivolta richiesta, ai competenti uffici, di trasferire il contributo, già concesso per la riparazione dei danni subiti dalle scuole Don Bosco e Bezzi, a beneficio della costruzione di due nuovi edifici scolastici, di cui uno in pieno centro storico, a pochissima distanza dall'edificio esistente e l'altro vicino al nuovo campus scolastico degli istituti superiori, in contrada Pace. I consiglieri di minoranza vogliono anche sapere quali classi, infanzia elementari, della scuola Bezzi - si legge nell'interrogazione - rimarranno in centro e quali verranno trasferite. Con l'atto di Giunta veniva valutata l'opportunità di costruire un nuovo edificio nell'area ex Maestre Pie Venerini.

