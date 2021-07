MACERATA Oggi il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, accompagnato dal commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti, sarà a Macerata, Ancona, Porto Recanati, Civitanova e Treia: appuntamenti istituzionali ma anche una cena con sostenitori e militanti della Lega. «La giornata nelle Marche del sottosegretario Molteni inizierà a Macerata, dove, prima di incontrare il sindaco Parcaroli e tutta la giunta comunale, è atteso in prefettura per un incontro istituzionale - anticipa il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti -. Nel pomeriggio ci sposteremo al Carcere di Barcaglione di Ancona. A un anno dalla visita di Matteo Salvini, torneremo all'Hotel House di Porto Recanati - prosegue -. Con Matteo Salvini alla guida del Ministero dell'Interno, le condizioni erano nettamente migliorate, tanto che da 4000, si era passati a 1300 condomini - ricorda Marchetti - ma oggi la situazione è tornata a essere preoccupante. Saremo poi a Civitanova Marche dove incontreremo alcuni sindaci della costa per parlare di sicurezza urbana a ridosso dell'estate, - conclude Marchetti - in serata invece il sottosegretario Molteni sarà ospite della Lega Marche per una cena insieme a militanti e sostenitori a Treia».

r. m.

