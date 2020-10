LA VIABILITÀ

MACERATA Cancellata la Ztl, si potrà tornare a transitare con l'auto dentro le mura cittadine per diciotto ore al giorno, dalle 6 alle 24, e si potrà anche parcheggiare in piazza della Libertà. Dalla pedonalizzazione del centro da parte della giunta Carancini alla riapertura totale della giunta Parcaroli. Una scelta dettata dall'emergenza Coronavirus ma anche una precisa scelta politica della nuova maggioranza di centrodestra. «Abbiamo deciso in merito alla revisione della Ztl nel centro storico della città afferma il sindaco Sandro Parcaroli- che, in settimana, sarà riaperta dalle 6 alla mezzanotte per dare respiro ai commercianti in seguito alle disposizioni del nuovo Dpcm. In concomitanza saranno anche ricavati dei parcheggi per la sosta in piazza della Libertà. Auspico che ognuno di noi, in questo difficile momento, faccia la propria parte; acquistiamo quindi nei nostri negozi, nelle botteghe artigiane, in quelle che da sempre sono le eccellenze della nostra città. Siamo noi i primi a dover dare sostegno alle attività commerciali cittadine».

Le reazioni

Tra gli esercenti c'era attesa per questa decisione del Comune e in molti hanno accolto la novità con grande soddisfazione, anche se si attende di capire come verranno divisi i nuovi spazi della sosta in piazza della Libertà. «Il messaggio che arriva è finalmente univoco dopo aperture e chiusure a singhiozzo sottolinea Aldo Zeppilli del Caffè Centrale -, dire che il centro storico è aperto è una scelta giusta e positiva in questo periodo di difficoltà legata anche al Covid. Poi si vedrà quale sarà nel tempo la soluzione migliore: in inverno ritengo che si possa transitare sempre in centro con l'auto perché non c'è un grosso problema di flussi turistici. Nel periodo estivo magari si può valutare una Ztl nei fine settimana».

La posizione

Ma c'è anche chi avrebbe preferito una soluzione di mezzo tra la chiusura che c'era prima e l'apertura che ci sarà d'ora in avanti. «Per me questa decisione non risolverà i problemi del centro storico relativi al commercio ribadisce Gabriele Micarelli, titolare del Verde Caffè -: sono contrario a questa riapertura totale alle auto. Va bene far transitare i veicoli dentro le mura ma vedere piazza della Libertà con i parcheggi non mi piace. Si sarebbe dovuto individuare una via di mezzo. Si è passati da un estremo all'altro: sarebbe stato meglio organizzare un servizio di bus navetta gratuito che dalle mura porta le persone in centro raccogliendole dai tre parcheggi (Sferisterio, Garibaldi e Centro Storico) attorno alla città. Nel complesso non sono favorevole a questa apertura alle auto in modo indiscriminato».

La polemica

La decisione assunta dal sindaco Parcaroli ha scatenato le reazioni del centrosinistra che aveva operato per una pedonalizzazione sempre maggiore del centro città. «La precedente amministrazione aveva già tenuto conto delle mutate condizioni determinate dalla diffusione della pandemia, adottando provvedimenti temporanei di accesso nel centro alle auto senza limitazioni per 8 ore ricorda l'ex assessore Mario Iesari -. Ma è evidente che la scelta presa viene determinata da una diversa idea di città, di mobilità e direi anche di modernità di cui è portatrice la coalizione che oggi amministra Macerata. Sono quindi certo che questo indirizzo verrà mantenuto, e magari ampliato, anche al termine del periodo di crisi che stiamo vivendo. Un percorso che ci riporta indietro di decenni alla ricerca di un passato luminoso che non potrà tornare negandoci un futuro all'altezza delle sfide ambientali, economiche e sociali che abbiamo già di fronte».

Mauro Giustozzi

